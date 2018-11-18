ماسيرو 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسأبقى منتخب ليسوتو على حظوظه في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه ، عقب فوزه على ضيفه منتخب تنزانيا بهدف دون رد اليوم في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الثانية عشرة بالتصفيات المؤهلة للبطولة المقررة بالكاميرون صيف العام المقبل .وبعدما حجز منتخب أوغندا (المتصدر) برصيد 13 نقطة، بطاقة التأهل الأولى عن تلك المجموعة للنهائيات، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها، فإن المنافسة أصبحت محتدمة على البطاقة الثانية بين منتخبات ليسوتو وتنزانيا وجزر الرأس الأخضر .وارتقى منتخب ليسوتو للمركز الثاني برصيد خمس نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على منتخب تنزانيا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما تذيل منتخب الرأس الأخضر الترتيب برصيد أربع نقاط .// انتهى //19:29ت م0226