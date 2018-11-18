طرابلس 10 ربيع الأول1440ه الموافق18 نوفمير 2018 م واسبحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم مع وكيل وزارة التعليم الليبي عادل جمعة ملف التعليم في الجنوب وأوضاع طلبة الطيران.وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن السراج إطلع خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بمدينة طرابلس، على أوضاع المؤسسات التعليمية في المنطقة الجنوبية وأصدر تعليماته بسرعة حل المشاكل التي تواجهها تلك المؤسسات، كما أوصى بالاهتمام بأوضاع طلبة الطيران وتسويتها وانتظام وصول المنح الدراسية إليهم.// انتهى //19:30ت م0228