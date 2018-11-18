الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسأقامت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد محاضرة للمدربين الوطنيين قدّمها المدير الفني لنادي الهلال جورجي جيسوس، وذلك ضمن برنامج التعليم المستمر الذي تقدمه اللجنة بهدف تطوير قدرات المدربين الوطنيين والاستفادة من خدمات المدربين المتواجدين في عدد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .واشتملت محاضرة المدرب جورجي جيسوس التي احتضنتها القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وحضرها عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي الدكتور تركي العواد، ومدير التعليم باللجنة الفنية الدكتور يحيى المعافي، وأعضاء اللجنة الفنية، عددًا من المحاور الفنية، حيث شرح مدرب نادي الهلال طرق تنظيم الوحدة التدريبية، والأوقات الخمس المهمة في المباراة، وكيفية العمل مع اللاعبين للوصول إلى أعلى المستويات الفنية .واستعرض مدرب الهلال الذي قدّم المحاضرة الخامسة في برنامج التعليم المستمر تجاربه الشخصية الخارجية مع عددٍ من الأندية الأوروبية وأبرز المشاكل التي واجهته وكيف تغلّب عليها.وتستكمل اللجنة الفنية غدًا برنامج التعليم بمحاضرة سادسة يقدمها المدير الفني لنادي الوحدة فابيو كاريلي وذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.// انتهى //19:39ت م0230