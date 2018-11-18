مابوتو 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسأبعد منتخب موزمبيق نظيره الزامبي من التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقررة بالكاميرون ، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد اليوم في الجولة الخامسة قبل الأخيرة بالمجموعة الحادية عشرة للتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية .وجدد منتخب موزمبيق آماله في الصعود للبطولة، التي تقام بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف منتخي غينيا بيساو (المتصدر) والوصيف منتخب ناميبيا ، في المقابل تجمد رصيد منتخب زامبيا الفائز بالبطولة عام 2012، عند أربع نقاط، ليظل قابعا في قاع الترتيب وتتلاشى حظوظه رسميا في التأهل للنهائيات.// انتهى //19:41ت م0232