الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسصدر العدد الجديد من "مجلة الفيصل" , حيث تضمن ملفًا عن أسئلة الثقافة السعودية في مجتمع متغير، والذي ناقش مستقبل الثقافة في ضوء التحولات الراهنة .وشارك في هذا الملف أحمد بوقري، زكي الميلاد، عبدالله البريدي، ميساء الخواجا، معجب الزهراني، ناصر البراق، يحيى امقاسم، سليمان الضحيان، محمد الرميحي، سعد البازعي، هيثم الحاج، محمد شوقي الزين، سعيد السريحي، عزيزة المانع، وفوزية البكر .كما اشتمل العدد على العديد من الموضوعات الثقافية والأبواب الثابتة التي ناقشها عدد من المفكرين والمثقفين والأدباء، منهم المفكر المصري حسن حنفي , فيما نشرت مجلة "الفيصل" في عددها الجديد عددا من المقالات لبعض الكتاب العرب ، أما كتاب العدد فكان بعنوان "الزعيم الذي أحب الأحاجي..حكايات شعبية غرب إفريقية" لويليام هنري باركر وسيسيليا سينكلير، ترجمة الحسين خضيري .// انتهى //19:45ت م0233