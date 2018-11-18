الدمام 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.واستعرض سموه خطط وبرامج الوزارة في المنطقة ومناقشة تفعيل مشاريع ومبادرات القطاع الثالث في المنطقة الشرقية، مؤكدا سموه أن الدعم الذي تلقاه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكافة الوزارات من قيادتنا الرشيدة أيدها الله يحتاج للمزيد من الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين وإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لأبناء وبنات الوطن.من جهته قدم المهندس الراجحي شكره وتقديره لما يحظى به فرع الوزارة من اهتمام وعناية من سمو نائب أمير المنطقة الشرقية ودعمه المتميز لبرامج ومبادرات الفرع .// انتهى //19:48ت م0234