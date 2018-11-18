إمبابان 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستغلب منتخب النيجر على مضيفه إي سواتيني بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة في الكاميرون صيف العام المقبل.وارتفع رصيد النيجر إلى أربع نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد إي سواتيني عند نقطة واحدة بالمركز الأخير .وحجز منتخب تونس (المتصدر) ووصيفه منتخب مصر برصيد 12 نقطة بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للبطولة التي تقام بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى.// انتهى //20:18ت م0237