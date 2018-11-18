الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستشارك وزارة التعليم في مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة التي بدأت هذا العام الدراسي 1439 / 1440هـ ، حيث بذلت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، منذ انطلاق المرحلة الأولى للمسابقة جهوداً كبيرة لتشجيع الطلاب والطالبات وحثهم على المشاركة من خلال حصص النشاط والإذاعة المدرسية و الحملات الإعلامية ، وورش العمل بهدف تدريب الطلاب والطالبات على طريقة تلخيص الكتب المقروءة ، وإلقاء الضوء على قيمة المسابقة ورفع الوعي بأهمية القراءة ، وبيان الأثر الإيجابي الذي ستتركه المسابقة والفائدة التي سيجنيها الطالب المشارك والمميزات التي سيحصل عليها.وتأتي مشاركة وزارة التعليم في هذا المشروع إيمانا منها بأهمية تنمية عادة القراءة لتكون ثقافة عند الطالب و جزءا لا يتجزأ من برنامجه اليومي، وانعكاس ذلك على المستوى المعرفي السلوكي لديه.وتميزت الدورة الثالثة للمشروع بارتفاع أعداد المشاركين من الطلاب حيث شارك حوالي مليون طالب وطالبة أنهى ( 610578) منهم قراءة (50) كتابا، بزيادة ( 414341 ) طالباً وطالبة عن الدورة الثانية، كما بلغ عدد المدارس المشاركة (12420) أي بزيادة ( 4628) مدرسة .// انتهى //20:24ت م0238