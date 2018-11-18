الدمام 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم بديوان الإمارة , اجتماع جميع القيادات العاملة في مطار الملك فهد الدولي، بحضور وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال .وأكد سموه خلال ترؤسه الاجتماع أن القيادة الرشيدة داعمة لكل ما فيه خير للمواطن والمقيم وتسهيل حركته براً أو بحراً أو جواً، مشدداً على الجميع كل في موقعه أن يعمل بجد واجتهاد وأن يراعي أداء الأمانة التي كلف بها ، مع أهمية التركيز على العمل بجودة عالية وصولاً لتحقيق رؤية المملكة 2030 .وبين سموه أهمية النقل الجوي كقطاع حيوي مهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المملكة تحظى بدور حيوي ورئيس في مجال الطيران المدني على المستوى الإقليمي والدولي، وينعكس ذلك على الطلب المتنامي على صناعة الطيران المدني في المملكة.ووجه سموه كافة الجهات بأهمية الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وأن يعكس أداء جميع العاملين في استقبال وتوديع المسافرين الوجهة الحضارية لبلادنا، مع أهمية تقديم الخدمات المتميزة لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مسارات خاصة وعربات نقل تقلهم في كافة مرافق المطار وتضمن وصولهم لمقاعدهم في الطائرة، مؤملاً سموه بأن يحظى المطار بالمزيد من الشركات العالمية المشغلة في مجال الطيران وتسهيل الخدمات للشركات العاملة وكذلك الاستفادة من كافة المرافق في مبنى المطار والمزيد من التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية.// انتهى //20:30ت م0239