رياضي / دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم : إنجلترا تفوز على كرواتيا
الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
لندن 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
تأهل منتخب إنجلترا إلى المربع الذهبي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم ، بفوزه على كرواتيا بهدفين مقابل هدف اليوم في لندن على ملعب "ويمبلي" في ختام منافسات المجموعة الرابعة .
وانتزعت إنجلترا بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي الذي يبلغه متصدر كل مجموعة من إسبانيا وتسببت بهبوط كرواتيا ، وصيفة بطلة مونديال روسيا 2018، إلى المستوى الثاني ما سيؤثر على وضعها في تصفيات كل من كأس أوروبا 2020 ومونديال 2022 .
ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في المستوى الأول إلى نهائيات تقام بين الخامس من يونيو المقبل والتاسع منه ، وتخوض المنتخبات الأربعة مباراتي نصف نهائي، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقي المنتخبان الخاسران لتحديد المركز الثالث .
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20:34ت م
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