لندن 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستأهل منتخب إنجلترا إلى المربع الذهبي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم ، بفوزه على كرواتيا بهدفين مقابل هدف اليوم في لندن على ملعب "ويمبلي" في ختام منافسات المجموعة الرابعة .وانتزعت إنجلترا بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي الذي يبلغه متصدر كل مجموعة من إسبانيا وتسببت بهبوط كرواتيا ، وصيفة بطلة مونديال روسيا 2018، إلى المستوى الثاني ما سيؤثر على وضعها في تصفيات كل من كأس أوروبا 2020 ومونديال 2022 .ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في المستوى الأول إلى نهائيات تقام بين الخامس من يونيو المقبل والتاسع منه ، وتخوض المنتخبات الأربعة مباراتي نصف نهائي، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقي المنتخبان الخاسران لتحديد المركز الثالث .// انتهى //20:34ت م0240