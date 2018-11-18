رياضي / الترجي التونسي يتغلب على نجم المتلوي ضمن منافسات بطولة تونس لكرة القدم
الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
تونس 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
تغلب الترجي الرياضي التونسي على مضيفه نجم المتلوي بهدفين لهدف في لقاء متأخر لحساب الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أقيم بينهما اليوم بملعب المنزه بالعاصمة.
ورفع الترجي بذلك رصيده إلى 13 نقطة ليصبح في المركز الرابع ويتبقى له مباراة واحدة ستكون يوم الأربعاء القادم ضد الاتحاد المنستيري.
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20:47ت م
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