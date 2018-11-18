تونس 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستغلب الترجي الرياضي التونسي على مضيفه نجم المتلوي بهدفين لهدف في لقاء متأخر لحساب الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أقيم بينهما اليوم بملعب المنزه بالعاصمة.ورفع الترجي بذلك رصيده إلى 13 نقطة ليصبح في المركز الرابع ويتبقى له مباراة واحدة ستكون يوم الأربعاء القادم ضد الاتحاد المنستيري.// انتهى //20:47ت م0242