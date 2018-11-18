القاهرة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية المؤتمر العربي الـ 14 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر المقبل.ويناقش المؤتمر العديد من البحوث العلمية المتخصصة في العلوم النووية المقدمة من الباحثين بالدول العربية في كافة المجالات الزراعية والصناعية والبيئية والطب النووي وغيرها، والتي تؤكد دور الطاقة الذرية في خدمة المجتمعات العربية في المجال السلمي، ويدفع عجلة التنمية لخدمة أبناء المنطقة العربية.// انتهى //20:48ت م0243