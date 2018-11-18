الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسشارك مطار الملك خالد الدولي بالرياض سلطنة عمان احتفالاتها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والأربعين للسلطنة، من خلال إقامة العديد من الفعاليات الوطنية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث توشّح مطار الملك خالد بألوان العلم العُماني في كل أرجائه، وسط أجواء احتفالية وبمشاركة كبيرة من المسافرين والعاملين بالمطار تعبيراً عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.وتضمنت الفعاليات استقبال الركاب القادمين على مختلف الرحلات من السلطنة بالورود والأعلام احتفاءً بهذه المناسبة ، كما تزينت شاشات المطار وصالات الركاب بأعلام السلطنة، ووضع العبارات الترحيبية الخاصة بالمناسبة على شاشات العرض داخل الصالات الدولية احتفاءً بالأشقاء العُمانيين .// انتهى //‏‎21:15ت م0244