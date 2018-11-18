الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس

قدّم صندوق التنمية الصناعية السعودي مجموعة من المبادرات والمنتجات ضمن إستراتيجيته الجديدة الداعمة للتنمية الصناعية ومواكبة التغيير الاقتصادي في المملكة .

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده الصندوق الصناعي اليوم الأحد بمقر غرفة الرياض، بحضور عدد من المستثمرين والمستثمرات في القطاع الصناعي .

وقال مدير عام الصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل : " اعتمدت رؤية الصندوق الصناعي في الفترة الماضية على التواصل المستمر والمباشر مع مجتمع الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالصناعة وتداول الأفكار والاقتراحات حيث عقدنا أكثر من 35 اجتماعاً وورشة عمل مع اللجان الصناعية والمستثمرين في القطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة لمناقشة استراتيجية وخدمات الصندوق ".

وبيّن المعجل أن مبادرات ومنتجات الصندوق الصناعي تأتي لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي ولدعم نمو القطاع الصناعي بشكل عام، حيث تنوعت المبادرات بين المنتجات التمويلية الجديدة والخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية.

ومضى قائلاً : " أطلقنا هذه السنة البرنامج التدريبي "كيف تبدأ مشروعك الصناعي " بالشراكة مع الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة لدعم الشباب والشابات المهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي وتدريبهم على المهارات الأساسية لبدء مشاريعهم.

وأضاف : "أقمنا حتى الآن 10 دورات في مختلف مناطق المملكة بحضور أكثر من 500 متدرب" ومستمرين في إقامة البرنامج في جميع مناطق المملكة خلال الأشهر القادمة.

واستعرض فريق الصندوق الصناعي في اللقاء خطة التحول الاستراتيجي وأهم الإنجازات والمبادرات ومن بينها برنامج "آفاق" لدعم وتمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والذي ينطلق بأول مبادراته "تحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة" التي أثبتت قدراتها التنافسية عبر تقديم مميزات جديدة أهمها: صرف 30% من مبلغ القرض مقدمًا ومنحها فترات سداد أطول مع تقليل متطلبات الملاءة المالية، والاستفادة من برنامج "طموح" التابع لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومن بين المبادرات التي استعرضها فريق الصندوق مبادرة ""تمويل تحسين كفاءة الطاقة " و " تمويل التحول الرقمي" لتحسين كفاءة الطاقة وخفض التكلفة, بالإضافة إلى توظيف أحدث التقنيات في تطوير آليات العمل وتحسين الإنتاجية وذلك من خلال تقديم مجموعة من المحفزات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية بمختلف المناطق للالتقاء بمجتمع الصناعيين من المستثمرين والمستثمرات واستعراض المبادرات والمنتجات التمويلية والاستشارية التي يصممها الصندوق الصناعي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع الصناعي في المملكة.

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21:26ت م

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