عام / تعليم الدوادمي يقيم دورة " إعداد ملف الإنجاز الإلكتروني "
الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
الدوادمي 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
يقيم تعليم الدوادمي ممثلاُ بوحدة تطوير الموارد البشرية غداً، دورة " إعداد ملف الإنجاز الإلكتروني " تقدمها المدربة منيرة الحافي، وذلك بمركز التدريب بمبنى الإدارات النسائية.
وتهدف الدورة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام, إلى تنمية المهارات التقنية لدى منسوبات التعليم ومواكبة التطور والتقدم العلمي .
وتتناول الدورة العديد من محاور منها: نبذه عن ملف الإنجاز وأهدافه، وإنشاء حساب على قوقل درايف ورفع الملف عليه التعريف على برنامج " google sites " وطريقة العمل على البرنامج، بالإضافة إلى تدريب عملي على البرنامج.
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