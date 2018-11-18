الدوادمي 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسيقيم تعليم الدوادمي ممثلاُ بوحدة تطوير الموارد البشرية غداً، دورة " إعداد ملف الإنجاز الإلكتروني " تقدمها المدربة منيرة الحافي، وذلك بمركز التدريب بمبنى الإدارات النسائية.وتهدف الدورة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام, إلى تنمية المهارات التقنية لدى منسوبات التعليم ومواكبة التطور والتقدم العلمي .وتتناول الدورة العديد من محاور منها: نبذه عن ملف الإنجاز وأهدافه، وإنشاء حساب على قوقل درايف ورفع الملف عليه التعريف على برنامج " google sites " وطريقة العمل على البرنامج، بالإضافة إلى تدريب عملي على البرنامج.// انتهى //21:27ت م0246