الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس‏اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف نهائي لبطولة كرة السلة للجامعات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه التاسع لبطولاته .وتأهلت الفرق بعد نهاية المرحلة التمهيدية للبطولة اليوم وهي فرق جامعات الملك سعود وطيبة والإسلامية والملك فيصل ، حيث سيتم تحديد تواريخ مباريات دور الأربعة حسب ماهو موضح بدليل المسابقات لاحقاً، علما أن مباريات التجمع ستقام برحاب جامعة الملك سعود بالرياض .// انتهى //21:27ت م0247