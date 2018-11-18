رياضي / اكتمال الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة سلة الجامعات
الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف نهائي لبطولة كرة السلة للجامعات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه التاسع لبطولاته .
وتأهلت الفرق بعد نهاية المرحلة التمهيدية للبطولة اليوم وهي فرق جامعات الملك سعود وطيبة والإسلامية والملك فيصل ، حيث سيتم تحديد تواريخ مباريات دور الأربعة حسب ماهو موضح بدليل المسابقات لاحقاً، علما أن مباريات التجمع ستقام برحاب جامعة الملك سعود بالرياض .
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21:27ت م
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