رياضي / المنتخب الجزائري يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019م
الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
الجزائر 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019م عقب فوزه على نظيره التوغولي بنتيجة أربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم في لومي لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الرابعة.
وعزز المنتخب الجزائري بذلك موقعه في صدارة ترتيب مجموعته بعشر نقاط، متقدمًا على البنين 7 نقاط.
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21:32ت م
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