الجزائر 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019م عقب فوزه على نظيره التوغولي بنتيجة أربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم في لومي لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الرابعة.وعزز المنتخب الجزائري بذلك موقعه في صدارة ترتيب مجموعته بعشر نقاط، متقدمًا على البنين 7 نقاط.// انتهى //21:32ت م0248