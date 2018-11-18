عدن 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسثمن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، استبسال وثبات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وجه أعداء السلام ومساندتهم لقوات الجيش اليمني في بلاده، لدحر ميليشيا الانقلاب الإيرانية واستعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الفريق محسن أشاد خلال الاتصال الهاتفي، بقائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن اللواء الركن يحيى صلاح، بالتقدم الذي أحرزته قوات المنطقة العسكرية الخامسة بسيطرتها على مثلث عاهم وعدد من القرى المحيطة به في مديرتي حرض ومستبأ بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن، مشيرًا إلى أن دعم ومساندة تحالف دعم الشرعية وما تقدمه من جهود شملت مختلف المجالات أسهمت في تحقيق الانتصارات وهزيمة المشروع الإيراني التخريبي في اليمن.من جهته قدم قائد المنطقة العسكرية الخامسة، موجزاً لنائب الرئيس اليمني عن سير المعارك، مؤكداً استمرار الوحدات في تنفيذ المهام الموكلة إليها والقيام بهمتها المنوطة بها.// انتهى //21:34ت م0249