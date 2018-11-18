الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.// انتهى //21:42ت م0250