عدن 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسسيطرت قوات الجيش اليمني في ثاني أيام العملية العسكرية غرب تعز على عزلة اليمن جنوبي مديرية مقبنة.وبحسب مصدر عسكري يمني، فإن قوات الجيش اليمني، واصلت تقدمها في جبهة مقبنة وسط اشتداد وتيرة المعارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، التي فقدت فيها أحد قياداتها البارزين في المعارك.وذكر المصدر أن ثلاثة عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم في المعارك بمنطقة القحيفة بمقبنة منهم قائد مايسمى الأمن الوقائي للمليشيا ويدعى أبوخليل فيما تقدم الجيش من تأمين تبة الزوم وعزلة اليمن.وأطلقت ميليشيا الحوثي خمس قذائف صاروخية من مواقعها في جبل البرقة على مساكن المدنيين في عزلة القحيفة مقبنة ولم تسفر عن أي إصابات.من جهة أخرى، أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية غربي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.وذكر مصدر ميداني أن مجاميع من مليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه المطار القديم، وتبة الخزان، غربي المدينة.وامتدت مواجهات نشبت بين الجانبين عقب محاولة التسلل إلى محيط جبل القارع فيما تمكنت قوات الجيش من إفشال المحاولة وتكبد المليشيا عدد من القتلى والجرحى فيما لاذ البقية بالفرار.// انتهى //22:04ت م0251