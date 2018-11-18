الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسيختتم المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم غدًا معسكره الإعدادي في جدة، والمُقام ضمن البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.ويستضيف الأخضر على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في ختام معسكره نظيره منتخب فلسطين .على الصعيد الميداني، عاود المنتخب السعودي مساء اليوم تدريباته عقب المباراة الودية التي خاضها الجمعة الماضية أمام منتخب عمان، والفترة الحرة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس ، وبدأت الحصة التدريبية التي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بتمارين لتطوير اللعب من وسط الملعب، أعقبها مران على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.يذكر، أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، وضعت المنتخب السعودي تحت 21 عامًا في المجموعة "الرابعة" إلى جانب منتخبات الإمارات، ولبنان، والمالديف، وسيستضيف الأخضر مباريات مجموعته التي ستقام منافساتها في شهر مارس المقبل.// انتهى//23:06ت م0254