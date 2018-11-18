الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم منافسات اليوم الأول من بطولة التعليم للريشة الطائرة التي ينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالتعاون مع وزارة التعليم ، وذلك في مدرسة ابن كثير الثانوية في الرياض خلال الفترة 18-21/ 11 /2018م بمشاركة إدارات تعليم كل من الرياض ، الباحة ، جدة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، جازان ، الأحساء ، المنطقة الشرقية ، عنيزة ، المجمعة .وجاءت نتائج منافسات اليوم الأول بتأهل لاعبي الباحة و المجمعة لدور النصف نهائي للمجموعة الأولى للفرق ، و تأهل لاعبي مكة المكرمة و الرياض لدور النصف نهائي للمجموعة الثانية .وستستمر غداً منافسات الفرق و الفردي و الزوجي ضمن البرنامج الزمني للبطولة لليوم الثاني .// انتهى//23:06ت م0255