الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسشاركت مؤسسة التراث الخيرية بورقة عمل في "الدورة التدريبية الدولية حول صون العمارة الطينية"، التي نظمها معهد "جيتي" للمحافظة على التراث بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في 15 نوفمبر 2018م، وقد عقدت الدورة في الفترة ما بين 22 أكتوبر إلى 27 نوفمبر 2018م في مدينة العين، إحدى مواقع التراث العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي نزوي بسلطنة عمان.وقدم أمين عام مؤسسة التراث الخيرية الدكتور أسامة بن محمد نور الجوهري خلال مشاركة المؤسسة في هذه الدورة، بورقة عمل عن كتاب العودة إلى الأرض (Back to Earth)، وأهمية ما يشتمل عليه من فكرٍ معماري، وتجربة فريدة استطاع من خلالها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية أن يوثق سموه بناء نخيل العذيبات على الطراز النجدي الأصيل، باستخدام اللبن والمواد التقليدية التراثية إلى جانب التقنيات الحديثة.كما عرَّف أمين عام مؤسسة التراث الخيرية بجهود الأمير سلطان بن سلمان بن في الحفاظ على التراث الوطني، وإطلاق سموه البرنامج الوطني للعناية بالمساجد التاريخية منذ تأسيسه مؤسسة التراث الخيرية عام 1417ه.وهدفت الدورة إلى تعزيز ممارسات حفظ العمارة الطينية وصونها بتقديم دورات تدريبية عملية للمتخصصين متوسطي الخبرة في هذا المجال من الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا.وتسهم مؤسسة التراث الخيرية، في خدمة التراث الوطني السعودي، والتراث العربي والإسلامي، وقد نالت مؤسسة التراث الخيرية على الجائزة العربية الكبرى للتراث التي تمنحها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في عام 2012م، وذلك عن فرع التعريف بالتراث ونشره عبر مختلف وسائل الاتصال العصرية والمكتوبة، كما استحقت جائزة الدكتور عبدالرحمن الأنصاري لخدمة آثار المملكة 2017م، عن فئة الرواد من علماء الآثار السعوديين، وذلك نظير دورها الرائد، وإسهاماتها في مجال تطوير مواقع الآثار وتأهيلها، ودورها التوعوي في مجال الآثار من خلال عدد من المعارض والأنشطة المختلفة.// انتهى //23:11ت م0257