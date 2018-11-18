جدة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد أحمد يوسف المقعدي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي.وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد, عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وكان جثمان الشهيد وصل إلى محافظة القنفذة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.// انتهى //23:37ت م0259