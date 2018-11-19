الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستحت رعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى ينظم الاتحاد الرياضي للجامعات التجمع الثالث للسباحة والتنس ، وتستضيفها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال الفترة من 12 إلى 16 ربيع الأول 1440 الموافق 24-20 نوفمبر 2018 م .و أكملت جامعة الإمام جميع استعداداتها لاستضافة التجمع الذي يشارك فيه ببطولة السباحة 174 لاعباً يمثلون 16 جامعة وكلية حكومية وأهلية ، فيما يشارك في بطولة التنس 74 لاعباً يمثلون 15 جامعة .وقدم رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي شكره لجامعة الإمام الذين يبذلون جهوداً مميزة للارتقاء بالرياضة الجامعية في الجامعة ، متمنياً التوفيق لجميع الجامعات المشاركة في ظل المنافسة الشريفة.//انتهى //00:16ت م0262