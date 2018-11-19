رياضي / جامعة الإمام تستضيف التجمع الثالث للسباحة والتنس بعد غدٍ الثلاثاء
الاثنين 1440/3/11 هـ الموافق 2018/11/19 م واس
الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
تحت رعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى ينظم الاتحاد الرياضي للجامعات التجمع الثالث للسباحة والتنس ، وتستضيفها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال الفترة من 12 إلى 16 ربيع الأول 1440 الموافق 24-20 نوفمبر 2018 م .
و أكملت جامعة الإمام جميع استعداداتها لاستضافة التجمع الذي يشارك فيه ببطولة السباحة 174 لاعباً يمثلون 16 جامعة وكلية حكومية وأهلية ، فيما يشارك في بطولة التنس 74 لاعباً يمثلون 15 جامعة .
وقدم رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي شكره لجامعة الإمام الذين يبذلون جهوداً مميزة للارتقاء بالرياضة الجامعية في الجامعة ، متمنياً التوفيق لجميع الجامعات المشاركة في ظل المنافسة الشريفة.
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