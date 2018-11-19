عام / مكتب تعليم وسط الرياض يقيم ملتقى الجودة للتميز والاعتماد المدرسي
الاثنين 1440/3/11 هـ الموافق 2018/11/19 م واس
الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
نظم مكتب تعليم وسط الرياض للبنات اليوم ملتقى الجوده والتميز والاعتماد المدرسي ، وذلك في مدارس أطياب ، بحضور مديرة المكتب فاطمه الزكري وعدد من المشرفات وقائدات المدارس التابعه للمكتب .
ورحبت الزكري في مستهل كلمتها بالحاضرات ، وقالت : نلتقي اليوم لتاصيل منهجية الجودة التي تعد مطلب أساسي في الميدان التربوي وترتكز على البحث عن المعرفة وصناعتها واتقانها ونشرها ، ومن هنا انطلقت المدارس التابعة لمكتب وسط الرياض نحو الريادة في مجتمع المعرفة ، لتكون مجتمعاً مهنياً فعالاً يعزز جوانب الأداء المتميز ويعمل على تكامل الأدوار واستنهاض الطاقات التي تدعم عمليات الجودة والتميز .
وعبرت الزكري في ختام كلمتها عن شكرها للمدارس المشاركة في تنفيذ الورش المصاحبة للملتقى ، كما شكرت قائدات المدارس المشاركة ولجان الملتقى .
وتخلل الملتقى عرضاً تعريفياً بملتقى الجودة ، والمواصفات العالمية وأثرها في تجويد الأداء ، بالإضافة إلى أنماط الشراكة المجتمعية ، والسجل الذكي للمشرفة التربوية ، وتجويد مخرجات مادة البدنية في برنامج الدمج .
وفي ختام الملتقى كرمت مديرة المكتب الجهات المشاركة في الملتقى .
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