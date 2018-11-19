الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسنظم مكتب تعليم وسط الرياض للبنات اليوم ملتقى الجوده والتميز والاعتماد المدرسي ، وذلك في مدارس أطياب ، بحضور مديرة المكتب فاطمه الزكري وعدد من المشرفات وقائدات المدارس التابعه للمكتب .ورحبت الزكري في مستهل كلمتها بالحاضرات ، وقالت : نلتقي اليوم لتاصيل منهجية الجودة التي تعد مطلب أساسي في الميدان التربوي وترتكز على البحث عن المعرفة وصناعتها واتقانها ونشرها ، ومن هنا انطلقت المدارس التابعة لمكتب وسط الرياض نحو الريادة في مجتمع المعرفة ، لتكون مجتمعاً مهنياً فعالاً يعزز جوانب الأداء المتميز ويعمل على تكامل الأدوار واستنهاض الطاقات التي تدعم عمليات الجودة والتميز .وعبرت الزكري في ختام كلمتها عن شكرها للمدارس المشاركة في تنفيذ الورش المصاحبة للملتقى ، كما شكرت قائدات المدارس المشاركة ولجان الملتقى .وتخلل الملتقى عرضاً تعريفياً بملتقى الجودة ، والمواصفات العالمية وأثرها في تجويد الأداء ، بالإضافة إلى أنماط الشراكة المجتمعية ، والسجل الذكي للمشرفة التربوية ، وتجويد مخرجات مادة البدنية في برنامج الدمج .وفي ختام الملتقى كرمت مديرة المكتب الجهات المشاركة في الملتقى .// انتهى //00:18ت م0263