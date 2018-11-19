بريدة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسينظم المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم يوم ‪الأربعاء المقبل‬ ، لقائه الرابع بالمواطنين ، وذلك في مركز النخلة بمدينة ببريدة .وأوضح رئيس المجلس البلدي لأمانه منطقة القصيم خالد بن محمد الخضر أن هذا اللقاء يأتي امتداداً للقاءات السابقة التي عقدها المجلس مع سكان بريدة، ويهدف إلى تلمس احتياجات سكان بريدة وخاصة في أحيائها الجنوبية ومتابعتها مع الجهات المختصة في أمانة منطقة القصيم والجهات الحكومية الأخرى وتقييم الخدمات المقدمه لهم بشكل مباشر ، مؤكداً على أهمية مشاركة المواطنين مع مجلس بلدي بريدة وأمانة منطقة القصيم سواء في إبداء ملاحظاتهم أو مطالبهم وأرائهم .ونوه الخضر بأهمية المشاركة المجتمعية في القرارات والإسهام بالإشراف على الخدمات والمشاريع البلدية والتنموية، مؤكداً أن المجلس سيعرض بعضاً من قراراته وتوصياته خلال الفترة الماضية ، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية على دعمهم للمجلس وحرصهم على إشراك المواطنين في قرارات المجلس البلدي وتلمس احتياجاته الخدمية .// انتهى //00:20ت م0264