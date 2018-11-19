مسقط 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية ، في الاحتفاء الذي أقامته المديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة عمان مساء اليوم بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين للسلطنة، بحضور المدير المساعد للكشافة بالمديرية العامة لكشافة والمرشدات في سلطنة عمان محمد بن عبدالله الهنائي ، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية بجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح بن رجاء الحربي وذلك في مخيم السلطان قابوس الكشفي بالملدة .وتضمن الاحتفال تقديم مجموعة من الكلمات والقصائد الوطنية ، وبعض الرقصات الشعبية التي شاركهم فيها المشاركين من كشافة المملكة بالدورة الكشفية العربية لتأهيل مشرفي ومسئوليمراكز التدريب والمخيمات الكشفية التي تستضيفها سلطنة عمان حالياً.وقدم الدكتور صالح الحربي باسم كشافة المملكة للأشقاء في سلطنة عمان التهاني بتلك المناسبة ، مؤكداً أن هذه المشاركة واجب وطني تجاه عمان حكومة وشعباً ، وتعبير عن روابط الأخوة والمحبة، التي تجمع المملكة وسلطنة عمان ، متمنياً للشعب العماني الشقيق التقدم والازدهار في المجالات كافة.// انتهى //00:22ت م0265