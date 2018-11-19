لندن 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسأحرز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثًا أبرز ألقابه في مسيرته الشابة بتتويجه ببطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب، بعد فوزه الأحد على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول 6-4 و6-3 في المباراة النهائية في لندن.وحذا زفيريف ابن الـ 21 عامًا والذي يجسد جيل الشباب الواعد حذو مدربه الأمريكي من أصل تشيكي إيفان ليندل الذي أحرز أول ألقابه الخمسة في بطولة الماسترز عام 1982م، وهو في سن الحادية والعشرين.وهذا اللقب الأول للألماني في الماسترز والأرفع في مسيرته حتى الآن، بعدما سبق له إحراز ثلاثة ألقاب في دورات الماسترز للألف نقطة في تورونتو وروما عام 2017 م ومدريد عام 2018 م، لكنه لم يستطع فرض نفسه ندًا لجيل الكبار في بطولات الغراند سلام حيث كانت أفضل نتيجة له ربع نهائي رولان غاروس الفرنسية هذا العام.وتمكن زفيريف من الثأر لخسارته أمام ديوكوفيتش (31 عامًا) في الدور الأول 4-6، 1-6 ضمن مجموعة البرازيلي غوستافو كويرتن.وأحرز الثنائي الأمريكي مايك براين (40 عاما) وجاك ستوك المصنفين في المركز الخامس لقب الزوجي بفوزهما على الفرنسيين بيار-هوغ هيربرت ونيكولا ماهو المصنفين في المركز الثامن 5-7، 6-1، 13-11.// انتهى //02:04ت م0266