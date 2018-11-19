كانبيرا 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسوقعت أستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف حول الاستثمار في البنية التحتية في منطقة المحيط الهندي والهادئ.وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان صادر عن مكتبه :"حكومات أستراليا واليابان والولايات المتحدة جددت التزامها بالمحافظة على منطقة المحيط الهندي والهادئ حرة ومنفتحة وشاملة ومزدهرة وآمنة".وأضاف البيان أن الشراكة الثلاثية تعتزم العمل مع حكومات منطقة المحيط الهندي والهادئ لدعم وتشجيع مشاريع البنية التحتية التي تلتزم بالمعايير والمبادئ الدولية للتنمية بما في ذلك الانفتاح والشفافية والاستدامة المالية، كما سيساعد هذا النهج على تلبية احتياجات المنطقة الحقيقية مع تجنب أعباء الديون غير المستدامة لدول المنطقة.// انتهى //03:01ت م0267