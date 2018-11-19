الرياض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على ( المدينة المنورة، تبوك ، القصيم ، حائل ، الجوف، الحدود الشمالية) وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الغربية والشمالية منها وكذلك على مناطق (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة) تشمل الأجزاء الساحلية منها ولايستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال المملكة والمرتفعات الغربية.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:00ت م0002