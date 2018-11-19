الرياض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك سلمان يقيم مأدبة تكريماً للرئيس برهم صالح.. ومراسم استقبال رسمية للضيفخادم الحرمين يبحث والرئيس العراقي تعزيز العلاقاتأمام خادم الحرمين .. السفراء الجدد يؤدون القسمخادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لأمير دولة الكويتأمير تبوك: كل مواطن ومواطنة في المنطقة مستبشر بزيارة الخير والعطاء .. تبوك الورد تزدان بزيارة خادم الحرمين الشريفين.. اليومملوك المملكة رسموا السياسات وحددوا الأولويات تحت القبة .. مجلس الشورى على أعتاب المئة عاممعرض ومؤتمر الصيدلة والمختبرات الطبية ينطلق اليومرئيس مجلس الشورى آل الشيخ: المملكة أنموذج للنمو الشاملمذكرة تفاهم سعودية - مصرية لتوسيع نطاق تعاون القضاء الإداري«مركز الملك سلمان» يوزع سلالاً غذائية للنازحين في الضالعالمملكة تُدين وتستنكر انفجار تكريت العراقيةالجبير يلتقي نظيره العراقيعُمان "صمام أمان" للاستقرار والسلام في المنطقة .. اليوم الوطني العماني الـ 48 احتفاء بمسيرة التنمية والتقدماجتماع للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين في الأردنالشرعية تسيطر على قرى في مديرية عاهم.. والانقلابيون يشنون حملة اعتقالاتالحوثيون يواصلون اقتحام وتفخيخ منشآت الحديدةالحوثي يدير سجوناً سرية لكل من يعارض جرائمه بحق اليمنيين3500 حالة اختفاء في اليمن بينهم 700 طفل40 قتيلاً في غارات للتحالف على معاقل داعش .. الجيش السوري يكثف هجماته على مواقع سيطرة المعارضة// يتبع //06:02ت م0003