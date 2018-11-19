وكتبت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( خريطة طريق المستقبل ): تمثل كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، خريطة طريق ليس للأسس التشريعية التي ينهض بها المجلس فقط، بل خريطة طريق لكل المسارات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والسياسية التي تتجه لها المملكة نحو بناء رؤيتها الطموحة نحو 2030.وتابعت : ولهذا فإن جميع الأوساط تترقب هذه الكلمة التي تعزز خطوات المملكة الطموحة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين ويشرف مباشرة على تنفيذها على أرض الواقع سمو ولي العهد.ومن رصد سريع لمسيرة المملكة في السنوات الأخيرة نجد حراكا تنمويا وسياسيا واجتماعيا غير مسبوق، يشمل جميع الأجهزة ويعم بخيره جميع مناطق المملكة.وإذا كانت الحالة السياسية والأمنية في المنطقة غير مستقرة إلا أن المملكة حافظت على كفاءة مسيرتها نحو المستقبل بوتيرة عالية، ملتزمة في الوقت نفسه بمسؤولياتها التاريخية نحو الملفات العربية والإسلامية التي تتبنى الدفاع عنها ودورها الاقتصادي العالمي في تحقيق التوازن لسوق النفط باعتبارها المصدر الأول للطاقة في العالم.وختمت : إن كلمة خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى هي وثيقة البناء والنماء والرفاه الذي تسعى المملكة بكل طاقاتها لتحقيقه لأبنائها، والتأسيس لغد مشرق بإذن الله.// انتهى //06:02ت م0006