اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الاثنين 1440/3/11 هـ الموافق 2018/11/19 م واس
طوكيو 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واس
ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 12ر75 نقطة، أو 35ر0%، ليصل إلى 46ر21755 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 09ر2 نقطة، أو 13ر0%، ليصل إلى 39ر1631 نقطة.
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