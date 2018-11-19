طوكيو 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 12ر75 نقطة، أو 35ر0%، ليصل إلى 46ر21755 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 09ر2 نقطة، أو 13ر0%، ليصل إلى 39ر1631 نقطة.// انتهى //07:05ت م0007