بندر سري بجاوان 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس زيارة رسمية إلى بروناي.وأكد شي جين بينغ على أن الصين وبروناي جارتان وثيقتان كما أنهما صديقتان وشريكتان تجمعهما ثقة متبادلة وتاريخ طويل من التبادلات الودية.وتوقع الرئيس الصيني أن تسفر الزيارة عن المضي قدمًا بالصداقة التقليدية الثنائية والتنفيذ المشترك لخطة تنمية العلاقات و الارتقاء بصداقة حسن الجوار بين الصين وبروناي نحو مستوى جديد.وتعد هذه الزيارة المحطة الثانية من جولة الرئيس الصيني في منطقة آسيا-الباسيفيك، حيث قام بزيارة دولة إلى باباوا نيو غينيا والتقى خلالها قادة من دول جزر الباسيفيك التي لديها علاقات دبلوماسية مع الصين، وحضر اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا-الباسيفيك.// انتهى //07:30ت م0008