الطائف 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماُ بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى جريان السيول.وبينت أن الحالة المطرية تشمل الطائف وميسان، وبني سعد، وملكان، والهدا، والشفا، والسيل ومدركة، ورهاط، وهدى الشام، والكامل، والمويه، وظلم، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً ، وتستمر إلى الساعة الـ 9 ساءً .من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني :www.998.gov.sa ، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .// انتهى //08:42ت م0009