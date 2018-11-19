المدينة المنورة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، نهاية الأسبوع الماضي، جولة دعوية في محافظة وادي الفرع، والقرى التابعة لها.واشتملت الجولة على (58) كلمة وعظية ألقيت في محافظة وادي الفرع، وقرية العطشان، والشفية، والشوامين، كما ألقيت (3) محاضرات في جامع الصديق، وجامع هليل بن شلوة بالفقير، ومسجد مساعد البلادي في قرية أم العيال.كما أقيمت ندوة ضمن برنامج حصانة بعنوان "الانحراف الفكري .. سببه وعلاجه"، شارك فيها كل من مدير مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الشيخ بندر بن سليمان الخيبري، وعضو الدعوة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الشيخ عبدالمعطي بن جايد الرحيلي، بحضور عدد من الخطباء والأئمة والمؤذنين والمراقبين, كما تضمنت الجولة الدعوية (7) كلمات ألقيت في الدوائر الحكومية.واختتمت الجولة الدعوية بزيارة الدعاة لطلاب تحفيظ القرآن الكريم، وحثهم على أهمية تعلم القرآن والعمل به، ولزوم المنهج الصحيح في طلب العلم.يأتي ذلك ضمن الجهود التي يقوم بها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، بمتابعة واهتمام من معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //09:07ت م0011