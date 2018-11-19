طرابلس 11 ربيع الأول 1440هـ الموافق 19 نوفمير 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،تعليمات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، بسرعة حل المشاكل التي تواجهها المؤسسات التعليمية بالجنوب، كما أوصى السراج بالاهتمام بأوضاع طلبة الطيران وتسويتها، وانتظام وصول المنح الدراسية لهم.وركزت الصحف على تصريحات عقيله صالح رئيس مجلس النواب، أن هناك شبه إجماع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة سيتم التواصل له خلال الأسابيع القادمة بشأن تشكيل مجلس رئاسي جديد يتشكل من 3 أعضاء،مؤكداً أن أي اتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة سيتم اعتماده من قبل المجتمع الدولي حسب ما قال غسان سلامة.وتحدثت عن قضية المهاجرين العالقين منذ أكثر من أسبوع فى سفينة بمصراتة ، ونقلت تأكيد وكيل وزارة الداخلية ، محمد الشيباني، بأن الوزارة ستعتبر المهاجرون غير الشرعيين العالقين داخل باخرة في ميناء مصراتة "متسللين" وستلجأ إلى تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة الليبية إذا رفضوا النزول منها.وتطرقت إلى إعتصام العاملون بمصلحة الطيران المدني في طرابلس وسبها وبنغازي إلى حين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها اعتماد لائحة مالية صحيحة،موضحة سبب الإعتصام إلى قرارات الحكومات المتعاقبة بشأن مرتبات العاملين بالمصلحة مما سبب احتقانا وهجرة بعض الكوادر إلى مؤسسات أخرى.ونقلت الصحف الاحتجاجات التي تعم مدينة سبها جنوب البلاد من قبل عدة فئات وقد اقتحموا المجلس البلدي وأغلقوه ، ودعا المحتجون اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية للإسراع في إجراء انتخابات جديدة للمجلس البلدي، مطالبين في بيان بعدم التعامل مع عميد وأعضاء المجلس البلدي .وحذرت من عمليات الاختطاف والاعتقالات التي تطال مسؤولين في عدد من الوزارات بالعاصمة وآخرها مدير الخدمات الطبية ، محملة المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة ومدينة العمل الهمجي الغوغائي ، مضيفة أن ما حدث هو في كل حالاته غير قانوني وغير أخلاقي وغير مقبول.// انتهى //09:19ت م0012