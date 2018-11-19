الرياض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واستشارك الشركة الوطنية لنقل الكهرباء (إحدى شركات الشركة السعودية للكهرباء)، في الدورة 16 للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة والمعرض المصاحب له، الذي ينظمه المجلس العربي للتشغيل والصيانة في العاصمة المصرية القاهرة.ويعد المؤتمر أحد أكبر التجمعات العلمية المتخصصة في تقديم التجارب والخبرات في مجال التشغيل والصيانة على مستوى العالم العربي، وكُرمت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء خلال هذا التجمّع نظير دعمها ومشاركتها الفاعلة لهذا المؤتمر؛ حيث تسلم المهندس وليد السعدي نائب الرئيس للهندسة في الشركة، هدية تذكارية من راعي الحفل .ويقدم خبراء الشركة خلال جلسات المؤتمر أوراق عمل تبرز أهم الإنجازات التي حققتها الشركة في مجال تشغيل وصيانة شبكاتها وأصولها، والدور الريادي لها الذي يتمثل في إدارة الجلسات المتخصصة في تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء.وزار جناح الشركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، كبار ضيوف الحفل، واستمعوا لنبذة عن أبرز جهود الشركة في إدارة أصولها وفق أحدث الممارسات العالمية.// انتهى //09:19ت م0013