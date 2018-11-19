نجران 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسنفذت الكلية التقنية بمنطقة نجران،أمس، دورة عن " صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني "، ضمن برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" بمرحلته الرابعة، وتستمر أربعة أيام.وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق، أن التسجيل ما زال متاحاً في عددٍ من الدورات التدريبية عبر موقع المؤسسة الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa، وتشمل صيانة الجوال، ومبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ الكهرباء، والتمديدات المنزلية، إلى جانب مبادئ صيانة السيارات، ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، التي تقام الأسبوع القادم.// انتهى //09:22ت م0014