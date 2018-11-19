دوساماريب 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في جمهورية الصومال.وجرى خلال شهر أكتوبر الماضي حفر بئرين جديدين، وبناء دورات مياه منزلية، وإعادة تأهيل بئرين آخرين باعتماد أنظمة الطاقة الشمسية للاستفادة من رفع الماء بدلاً من الطريقة اليدوية التقليدية، استفاد من المشروع 5,000 شخص من أهالي منطقة "دوساماريب" وسط الصومال.وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي يقدمها المركز للمحتاجين في الصومال.//انتهى//09:24ت م0016