جوانزو 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسأقام القنصل العام السعودي في جوانزو محمد البريثن مساء أمس حفل عشاء لبعثة منتخب قوى الأمن الداخلي السعودي الذي يشارك حالياً في البطولة الدولية الشرطية الثانية للرماية المقامة في مدينة جوانزو الصينية .وأقيم حفل العشاء بحضور رئيس البعثة رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني, ونائب القنصل السعودي عبدالله السلمي ومدير الخطوط السعودية في الصين وهونج كونج رهام زارع وأعضاء الجهازين الإداري والفني ولاعبي المنتخب , وعدد من منسوبي القنصلية.وقدم العقيد الودعاني شكره للقنصل ومنسوبي القنصلية على الجهود التي بذلوها لدعم المنتخب قبل وأثناء المشاركة وتواصلهم الدائم وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم .وفي ختام الحفل قدم العقيد سلطان الودعاني دروع تذكارية للقنصل ونائبه ومدير الخطوط السعودية بهذه المناسبة .//انتهى //10:21ت م0029