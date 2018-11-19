إسلام آباد 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق قيادتي باكستان والإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التشاور بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأخبرت عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار استهدف دورية للقوات شبه العسكرية في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان.وتطرقت إلى زيارة رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني صادق سنجراني إلى سلطنة عمان وتوقيع البلدين على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في المجال البرلماني.وأشارت إلى سعي باكستان للوصول إلى أسواق جمهوريات آسيا الوسطى عبر مشروع الممر الاقتصادي المشترك مع الصين.وتابعت مساعي المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، للتوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العشرين من أبريل العام القادم.وتناقلت أنباء مقتل أربعين شخصاً بسبب إعصار جاجا الذي ضرب الأجزاء الساحلية لولاية تاميل نادو جنوبي الهند.// انتهى //10:27ت م0030