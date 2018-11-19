بيروت 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بجلسة المباحثات التي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض أمس مع فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق وجرى خلالها استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.وركزت على المشاورات والاتصالات المكثفة التي يجريها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مع الفرقاء المعنيين في مسعى لايجاد حل للعقد التي تحول دون الإعلان عن التشكيلة الحكومية.وتحدثت صحف الإثنين عن مقتل خمسة مدنيين بينهم ثلاث نساء في انفجار سيارة مفخخة أمس أمام مطعم في مدينة تكريت شمال بغداد.وأشارت إلى إعلان مصر أنها ستجري محادثات مع أثيوبيا في غضون أسبوعين لتسوية الخلافات المتبقية بشأن سد النهضة الأثيوبي الذي ترى القاهرة أنه يمثل تهديدات لمواردها المائية.ولفتت إلى تكثيف قوات النظام السوري هجماتها على منطقة منزوعة السلاح في حماه وإدلب بإطلاقه مئات من قذائق الهاون والصواريخ على عدد من القرى والبلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة في تلك المناطق.ونقلت صحف لبنان نبأ إخفاق زعماء آسيا ـ المحيط الهادىء في التوصل إلى اتفاق صياغة بيان ختامي لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا ـ المحيط الهادىء "ابيك" في بابوا غينيا الجديدة أمس.// انتهـى //10:30ت م0031