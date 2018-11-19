عام / مجلس جامعة جدة يوافق على استحداث برامج أكاديمية في مجال الرياضة
الاثنين 1440/3/11 هـ الموافق 2018/11/19 م واس
جدة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واس
وافق مجلس جامعة جدة على استحداث عدد من البرامج الأكاديمية في مجال الرياضة ، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية , وذلك خلال جلسته الأولى للعام الجامعي 1439 / 1440 هـ التي عقدها بمقر الجامعة أمس برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان.
وأوضح وكيل جامعة جدة أمين المجلس الدكتور صالح المزعل , أن مجلس الجامعة قد وافق على استحداث مساراً للقانون الرياضي في برنامج الماجستير المهني في تخصص القانون ، كما تمت الموافقة كذلك على استحداث برنامجاَ للدبلوم العالي في الإعلام الرياضي.
يذكر أن الجامعة قد سبق وأن استحدثت عدداً من البرامج في مجال الرياضة ومنها برنامج الإدارة الرياضية ، وبرنامج الصحة واللياقة لدرجتي البكالوريوس والماجستير للشباب والفتيات ، حيث تعد جامعة جدة من أكثر جامعات المملكة تبنياً للتخصصات في مجال الرياضة.
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10:30ت م
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