جدة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسوافق مجلس جامعة جدة على استحداث عدد من البرامج الأكاديمية في مجال الرياضة ، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية , وذلك خلال جلسته الأولى للعام الجامعي 1439 / 1440 هـ التي عقدها بمقر الجامعة أمس برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان.وأوضح وكيل جامعة جدة أمين المجلس الدكتور صالح المزعل , أن مجلس الجامعة قد وافق على استحداث مساراً للقانون الرياضي في برنامج الماجستير المهني في تخصص القانون ، كما تمت الموافقة كذلك على استحداث برنامجاَ للدبلوم العالي في الإعلام الرياضي.يذكر أن الجامعة قد سبق وأن استحدثت عدداً من البرامج في مجال الرياضة ومنها برنامج الإدارة الرياضية ، وبرنامج الصحة واللياقة لدرجتي البكالوريوس والماجستير للشباب والفتيات ، حيث تعد جامعة جدة من أكثر جامعات المملكة تبنياً للتخصصات في مجال الرياضة.// انتهى //10:30ت م0032