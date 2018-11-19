الرياض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسأتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الخامسة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام 1439/1440هـ (2018م) بكمية (495) ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي،وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا) .وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجيمن القمح، وسيكون وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة (يناير-مارس2019م) بواقع (8) بواخر، موزعة على (4) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (245) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (195) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.وأفاد معاليه أنه تم دعوة (22) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (16) شركة للمنافسة على الكمية المطروحة وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية وقد تم ترسية على عدد (5) شركات عالمية .ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني : http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat .وبترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد لهذا العام تكون المؤسسة قد تعاقد على كمية تقدر بنحو (3.1) مليون طن هذا العام.// انتهى //10:40ت م0033