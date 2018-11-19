الرياض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واس

استقبل فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق ‏في مقر إقامته بقصر الملك سعود للضيافة بالرياض اليوم، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد ‏بن عبدالله القصبي.

‏وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ومعالي ‏محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس ابراهيم عبدالرحمن العمر ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني ومعالي نائب وزير الطاقة للصناعة عبدالعزيز العبدالكريم.

كما حضره من الجانب العراقي معالي وزير الخارجية ‏الدكتور محمد الحكيم ومعالي وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري وسفير العراق لدى المملكة ‏الدكتور قحطان طه خلف ‏.

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