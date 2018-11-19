الرياض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسأطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة لتوثيق العقود إلكترونياً تتيح لأصحاب العمل رفع وتحديث معلومات العمل الخاصة بعقود العمل لموظفيهم السعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص.وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبد الله بن محمد العبد الجبار أن هذه المبادرة تهدف إلى حفظ حقوق أصحاب العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة انتاجيته، إضافة إلى ضمان مطابقة عقود العاملين بالقطاع الخاص لنظام وشروط نظام العمل والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.وبيًن أن من مزايا هذه المبادرة سهولة رفع وتحديث بيانات عقود عمل الموظفين ومنحهم وسيلة ميسًرة للتأكد من صحة بيانات العقود، والتسهيل على صاحب العمل لأرشفتها والرجوع اليها مع تحديث المعلومات وصحة البيانات المسجلة بها، كما أنها تتيح للموظف مراجعة العقد وضمان مطابقته لنظام العمل والتأكد من صحة البيانات المسجلة به.الجدير بالذكر أن مبادرة توثيق العقود الإلكترونية هي احدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.// انتهى //10:51ت م0037