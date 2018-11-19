البيضاء 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسدشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع مساعدات غذائية وإيوائية في مديريتي ناطع ونعمان بمحافظة البيضاء.وشملت المساعدات توزيع 89 طنًا من السلال الغذائية و200 خيمة إيوائية سيتم توزيعها على النازحين بمديريتي ناطع ونعمان في المحافظة.وأشاد محافظ البيضاء ناصر الخضر السوادي بالجهود الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة في المحافظة وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين.ولفت المحافظ النظر إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم ومنذ عامين المساعدات الغذائية لمحافظة البيضاء استفاد منها قطاع كبير من النازحين والمقيمين في عدد من المديريات.//انتهى//10:51ت م0038