الدمام 11 ربيع الأول 1440 هــ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واس

شارك مطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام , المسافرين العمانيين، احتفالاتهم باليوم الوطني لسلطنة عُمان الـ 48 ، تعبیراً عن عمق العلاقة الأخوية بین البلدين الشقيقين ، من خلال إقامة العدید من الفعالیات الترحيبية في مختلف صالات المطار.

واستقبل موظفو المطار من جميع القطاعات المسافرين العمانيين القادمين إلى المملكة بالهدايا التذكارية والورود والضيافة، كما جرى بث النشيد الوطني العماني في أرجاء الصالات، بالإضافة إلى نشر العبارات الخاصة بالمناسبة على شاشات العرض في المطار، مقدمين لهم التهاني بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وقد جاء الاحتفاء ضمن مشاركة شركة مطارات الدمام للأخوة الأشقاء في سلطنة عُمان احتفالاتهم باليوم الوطني الـ48، خصوصا مع عمق العلاقات الأخوية بين المملكة والسلطنة.

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10:56ت م

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